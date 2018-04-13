الجيش اليمني يتقدم شمال شرق صعدة

أحرز الجيش اليمني، مسنوداً بطيران التحالف العربي أمس الخميس، تقدماً جديداً في مديرية كتاف البقع شمال شرق محافظة صعدة، المعقل الرئيس للانقلابيين الحوثيين.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة قوله "إن الجيش الوطني اليمني في جبهات الصوح والمليل والعطفين حقق تقدما كبيراً وصولاً إلى تحرير وادي الفرع القريب من مركز مديرية كتاف، في عملية عسكرية خاطفة تكبّدت خلالها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".
وأضاف "أن أهمية تحرير وادي الفرع القريب من مركز مديرية كتاف لوجود الخط الاسفلتي الذي كانت تستخدمه المليشيا لإمداد عناصرها في عدة جبهات، إضافة إلى أنه سيسهل عملية تحرير مبنى مديرية كتاف خلال الأيام المقبلة".
وأشار أن الجيش الوطني اليمني يتقدم نحو تحرير مركز مديرية كتاف البقع خصوصاً بعد أن التحمت جبهات الصوح مع جبهتي المليل، والعطفين في منطقة الفرع، مؤكداً أن طلائع الجيش الوطني اليمني أصبحت على بعد 10 كيلو مترات من مركز المديرية.
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