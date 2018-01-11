جيش الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا من الضفة والقدس المحتلة ويواصل إغلاق وتفتيش محافظة نابلس.
GMT 11:04 2016 الثلاثاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبرقوات الاحتلال تقتحم قرية قوصين في محافظة نابلس قبل قليل
GMT 09:09 2016 الإثنين ,30 أيار / مايوالاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 مواطنًا بينهم سيدة
GMT 08:18 2016 الأربعاء ,04 أيار / مايوقوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين من نابلس الاربعاء
GMT 07:13 2016 الجمعة ,15 إبريل / نيسانقوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين من محافظة نابلس
خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" بدورته الـ74 الذي أقيم مساء الثلاثاء في سيبرياني بمدينة نيويورك الأميركية. وتمكنت العديد من النجمات خطف الأنظار إلى إطلالاتهن الأنيقة والمميزة، وبعضهن اخترن الأسود أيضًا، وظهرت الممثلة الشهيرة البالغة من العمر 42 عاما مع بناتها شيلوه (11 عاما) وزهرة (13 عاما) اللاتي ظهرتا بإطلالة سوداء مميزة، لكي تتناسب مع إطلالة والدتهما على السجادة الحمراء، ومثلما فعل الجميع تضامنًا مع ضحايا التحرش الجنسي ورفضًا له، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى المنتج هارفي واينستين، بالإضافة إلى ظهورها إلى جانب الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمنتجة لونغ أونغ، منتجة فيلهما الجديد First They Killed My Father . بدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار مذهلة في فستانا أسودا من قماش الدانتيل الأنيق، وأبرز الفستان قوامها الممشوق
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