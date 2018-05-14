العليا للانتخابات التونسية تتلقى 19 طعنا على نتيجة الانتخابات البلدية

قال رياض بوحوشى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن الهيئة تلقت حتى،الأحد، 19 طعنا فيما يتعلق بالانتخابات البلدية.
وأضاف بوحوشى، فى تصريح اليوم، أنه تم تلقى 10 طعون فى اليوم الأول، و8 فى الثانى، وواحد اليوم.
وأكد المتحدث، أنه خلال الأسبوع المقبل سيجتمع مجلس الهيئة ليقرر موعد تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية فى بلدية المظيلة عن دائرة قفصة الانتخابية.
يشار إلى أنه تم تعليق العملية الانتخابية فى دائرة المظيلة يوم السادس من مايو الجارى بسبب خطأ فى القوائم، على إثره شكك عدد من المواطنين فى العملية الانتخابية.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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