العليا للانتخابات التونسية تتلقى 19 طعنا على نتيجة الانتخابات البلدية

قال رياض بوحوشى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن الهيئة تلقت حتى،الأحد، 19 طعنا فيما يتعلق بالانتخابات البلدية.

وأضاف بوحوشى، فى تصريح اليوم، أنه تم تلقى 10 طعون فى اليوم الأول، و8 فى الثانى، وواحد اليوم.

وأكد المتحدث، أنه خلال الأسبوع المقبل سيجتمع مجلس الهيئة ليقرر موعد تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية فى بلدية المظيلة عن دائرة قفصة الانتخابية.

يشار إلى أنه تم تعليق العملية الانتخابية فى دائرة المظيلة يوم السادس من مايو الجارى بسبب خطأ فى القوائم، على إثره شكك عدد من المواطنين فى العملية الانتخابية.