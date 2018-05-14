محكمة الاحتلال الإسرائيلى تفرض كفالة مالية باهظة بحق عضو ثورى فتح عدنان غيث

قضت محكمة الاحتلال الإسرائيلى فى القدس، مساء أمس الأحد، بدفع عضو المجلس الثورى لحركة "فتح" عدنان غيث كفالة مالية أخرى بقيمة عشرة آلاف شيكل نقدا (الدولار 3.5 شيكل)، وكفالة اثنين آخرين لحين المحكمة والتعهد بالمثول أمام التحقيق أو الحضور عند الطلب.
وقالت مصادر فلسطينية، إن جلسة المحكمة جاءت اليوم للبت فى الاستئناف الذى تقدمت به أجهزة مخابرات الاحتلال ضد غيث.
وكان الاحتلال اعتقل غيث وزوجته قبل أيام من منزله ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ثم أفرج عنه لاحقا بكفالة مالية والمثول أمام المحكمة.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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