طائرة إسرائيلية تلقى مواد حارقة وغازات سامة فوق مخيمات العودة على حدود قطاع غزة

ألقت طائرة إسرائيلية صغيرة مسيرة صباح اليوم الاثنين، موادا حارقة وغازات سامة فوق مخيمات العودة على حدود قطاع غزة الشرقية، وتوغلت آليات عسكرية فى الأراضى الزراعية الحدودية وسط أعمال تجريف، ووضعت سواتر ترابية وأسلاكا شائكة وضخت مياها عادمة.
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال تحاول خلال الساعات الأخيرة بعدة وسائل التأثير على المظاهرات الحاشدة المنوى خروجها اليوم فى ذكرى النكبة، واحتجاجا على فتح السفارة الأمريكية فى القدس المحتلة.
وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال ألقت أيضا منشورات تحريضية، كما أطلقت فى أكثر من مرة قنابل غاز بشكل مكثف ونار تجاه المتظاهرين، وأقدمت قوات الاحتلال أيضا على حرق "الكاوتشوك" فى المخيم الجديد بمنطقة "أبو ريدة" شرق بلدة خزاعة.
وأكدت أن تعزيزات عسكرية من ناقلات جنود وتمركز قناصة الاحتلال شوهدوا خلف السواتر الترابية على مقربة من السياج الحدودى شمال وشرق القطاع وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع فى أجواء غزة.
وتستعد الجماهير الفلسطينية اليوم الاثنين للمشاركة فى "مليونية العودة" بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار احياء لنكبة الشعب الفلسطينى، ورفضا لنقل السفارة الامريكية للقدس، ضمن فعاليات مسيرات العودة التى انطقلت فى 30 مارس الماضى بالتزامن مع ذكرى " يوم الأرض ".
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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