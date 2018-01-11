مجموعة من المستوطنين تقتحم ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، صباح الخميس
GMT 09:20 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، صباح الاثنين.
GMT 10:39 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايرمصلون أتراك يعتصمون أمام مركز شرطة الاحتلال في باب السلسلة بـالقدس المحتلة رفضًا لاعتقال أحدهم داخل المسجد الأقصى.
GMT 09:20 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمستوطنون يقتحمون بحماية قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، صباح الخميس.
GMT 20:20 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تنصب حاجزًا وتفتش مركبات المقدسيين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
GMT 15:41 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرالاحتلال يقتحم حي السعود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" بدورته الـ74 الذي أقيم مساء الثلاثاء في سيبرياني بمدينة نيويورك الأميركية. وتمكنت العديد من النجمات خطف الأنظار إلى إطلالاتهن الأنيقة والمميزة، وبعضهن اخترن الأسود أيضًا، وظهرت الممثلة الشهيرة البالغة من العمر 42 عاما مع بناتها شيلوه (11 عاما) وزهرة (13 عاما) اللاتي ظهرتا بإطلالة سوداء مميزة، لكي تتناسب مع إطلالة والدتهما على السجادة الحمراء، ومثلما فعل الجميع تضامنًا مع ضحايا التحرش الجنسي ورفضًا له، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى المنتج هارفي واينستين، بالإضافة إلى ظهورها إلى جانب الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمنتجة لونغ أونغ، منتجة فيلهما الجديد First They Killed My Father . بدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار مذهلة في فستانا أسودا من قماش الدانتيل الأنيق، وأبرز الفستان قوامها الممشوق
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