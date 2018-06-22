الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم للميليشيا إلى ‏مواقعه في صرواح ويقتل 25 من عناصرها

قُتل ما لا يقل عن 25 عنصراً من الميليشيا ‏الحوثي الانقلابية في اليمن، والمدعومة من إيران، ‏بنيران الجيش اليمني، بغربي محافظة مأرب.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن عناصر الميليشيا ‏المتمردة لقوا مصرعهم في مواجهات وقصف مدفعي ‏لقوات الجيش الوطني في جبهة صرواح.‏

وأضاف المصدر في تصريح، للمركز الإعلامي ‏للقوات المسلحة، أنّ المواجهات نشبت بين الجانبين ‏عقب عملية تسلل فاشلة لمجاميع من الميليشيا إلى أحد ‏مواقع الجيش في شمالي الجبهة.‏

‏ إلى ذلك، قصفت مدفعية الجيش قصفاً مكثّفاً استهدف ‏تعزيزات وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في ‏مواقع متفرقة بجبهة صرواح، وأسفر القصف عن ‏سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات وتدمير ‏آليات قتالية تابعة لهم، وفقاً للمصدر.‏