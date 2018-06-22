الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم للميليشيا إلى ‏مواقعه في صرواح ويقتل 25 من عناصرها

قُتل ما لا يقل عن 25 عنصراً من الميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، والمدعومة من إيران، بنيران الجيش اليمني، بغربي محافظة مأرب.
وقال مصدر عسكري يمني، إن عناصر الميليشيا المتمردة لقوا مصرعهم في مواجهات وقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني في جبهة صرواح.
وأضاف المصدر في تصريح، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أنّ المواجهات نشبت بين الجانبين عقب عملية تسلل فاشلة لمجاميع من الميليشيا إلى أحد مواقع الجيش في شمالي الجبهة.
إلى ذلك، قصفت مدفعية الجيش قصفاً مكثّفاً استهدف تعزيزات وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة صرواح، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لهم، وفقاً للمصدر.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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