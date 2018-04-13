حرس السواحل الليبي ينقذ 137 مهاجرًا غير شرعي

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبية أمس من إنقاذ 137 مهاجرًا غير شرعي، من بينهم 19 امرأة وأربعة أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطين.

وأوضح المكتب الإعلامي للحرس عبر بيان مقتضب أن المهاجرين من جنسيات مختلفة، مشيرًا إلى أن عملية الإنقاذ تمت شمال الزاوية غرب العاصمة الليبية.

وجرى نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية وسلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.