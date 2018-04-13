حرس السواحل الليبي ينقذ 137 مهاجرًا غير شرعي

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبية أمس من إنقاذ 137 مهاجرًا غير شرعي، من بينهم 19 امرأة وأربعة أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطين.
وأوضح المكتب الإعلامي للحرس عبر بيان مقتضب أن المهاجرين من جنسيات مختلفة، مشيرًا إلى أن عملية الإنقاذ تمت شمال الزاوية غرب العاصمة الليبية.
وجرى نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية وسلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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اكتسبت النجمة بينيلوبي كروز، شهرة عالمية واسعة، منذ كانت السبب في مزج السينما الإسبانية بأضواء هوليوود اللامعة، وعادت الفنانة الاسبانية إلى مسقط رأسها في مدريد ، حيث شوهدت في الحدث السينمائي "Adoptive Son" ، بإطلالة خاطفة للأنظار. وظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 43 عامًا بإطلالة سوداء متميزة وأنيقة، حيث ارتدت بلوزة عصرية أضافت لها لمسة من الألوان البسيطة والتي نسقت معها جميع القطع الأساسية الأنيقة من سروال ذو خصر مرتفع وسترة رسمية. وأكملت كروز إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء المرتفعة، وأمسكت بيدها حقيبة أنيقة من نفس اللون مع مكياج برونزي ناعم أبرز ملامحها الجميلة، وقد تركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وانضم إليها عدد من النجوم والنجمات، أمثال الممثلة الإسبانية إيلينا أنايا، ألاسكا ، ماريو فاكيوريزو وليونور. أعمال كروز الأخيرة: وكانت كروز قد شوهدت في فيلم "Loving Pablo" إلى
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