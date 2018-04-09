أكدت صحيفة عراقية رسمية، اليوم الإثنين، أن القضاء العراقي أصدر أحكاماً بإعدام 7 من قياديي داعش، ويُحقق حالياً مع 400 آخرين في محافظة نينوى، 400 كيلومتراً شمالي بغداد.
GMT 08:41 2017 الثلاثاء ,12 أيلول / سبتمبرالقضاء العراقي يحكم بالإعدام على جهادي روسي أوقف في الموصل
GMT 14:11 2017 الأحد ,05 آذار/ مارسالقضاء العراقي يطلق سراح 30 متهما بأعمال شغب ضد "حيدر العبادى"
GMT 09:01 2017 الأربعاء ,11 كانون الثاني / ينايرالقضاء العراقي يرى أن انضمام حرس نينوى من عدمه للحشد الشعبي لا يؤثر على مذكرة القبض
GMT 09:00 2017 الأربعاء ,11 كانون الثاني / ينايررئيس مجلس القضاء العراقي يعلن عن شمول اكثر من 7 الاف بالعفو العام
GMT 11:50 2016 الثلاثاء ,09 آب / أغسطسالقضاء العراقي يقرر عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق رئيس البرلمان وغلق الدعوى
ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
أرسل تعليقك