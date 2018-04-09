أكدت صحيفة عراقية رسمية، اليوم الإثنين، أن القضاء العراقي أصدر أحكاماً بإعدام 7 من قياديي داعش، ويُحقق حالياً مع 400 آخرين في محافظة نينوى، 400 كيلومتراً شمالي بغداد.