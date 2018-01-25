انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء شمال اليمن
GMT 13:53 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرميليشيات الحوثي تفشل فى إطلاق صاروخ باليستي ويسقط على مطار قرب مطار صنعاء
GMT 10:04 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / يناير: مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين في قصف لمليشيا الحوثي على منطقة الخيامي بمديرية المعافر بمدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 06:57 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرغارتان جويتان لمقاتلات التحالف العربي استهدفتا مبنى التلفزيون في مديرية الثورة شمال غرب العاصمة صنعاء شمال اليمن.
GMT 05:13 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرانفجار عنيف يهز منطقة الحصبة شمال العاصمة صنعاء شمال اليمن تزامنا مع تحليق لمقاتلات التحالف العربي
GMT 13:34 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير11 جريح من المدنيين معظمهم بحالة خطيرة جراء قصف مليشيا الحوثي لطريق خط الضباب منطقة الرعاية غرب تعز
استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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