طائرات إسرائيلية تقصف موقعاً عسكريا لحماس في شمال قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الإثنين إن مقاتلات إسرائيلية استهدفت "موقعاً عسكرياً" لحركة حماس في شمال قطاع غزة، رداً على تسلل فلسطينيين من الحدود، وزرع قنابل أمس الأحد.