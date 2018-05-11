العثور على جثث 7 أشخاص وسلاحين فى مزرعة في أستراليا

عثر الجمعة، على جثث 4 أطفال و3 بالغين إضافة إلى سلاحين ناريين داخل مزرعة فى غرب أستراليا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال كريس داوسون، مفوض الشرطة "يبدو أن هناك جروحًا ناجمة عن طلقات نارية" مشيرا إلى أنه تم العثور على سلاحين ناريين فى الموقع.

وأضاف أن المحققين لا يبحثون عن مشتبه به، ما يرجح أن يكون الأمر متعلقا بجريمة قتل تلتها عملية انتحار.