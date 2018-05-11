العثور على جثث 7 أشخاص وسلاحين فى مزرعة في أستراليا

عثر الجمعة، على جثث 4 أطفال و3 بالغين إضافة إلى سلاحين ناريين داخل مزرعة فى غرب أستراليا، بحسب ما أعلنت الشرطة.
وقال كريس داوسون، مفوض الشرطة "يبدو أن هناك جروحًا ناجمة عن طلقات نارية" مشيرا إلى أنه تم العثور على سلاحين ناريين فى الموقع.
وأضاف أن المحققين لا يبحثون عن مشتبه به، ما يرجح أن يكون الأمر متعلقا بجريمة قتل تلتها عملية انتحار.
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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