قوات الاحتلال تعلن اعتقال 14 مواطنًا فجر الخميس من انحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
GMT 14:21 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايراندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
GMT 14:13 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية قبل قليل.
GMT 21:46 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تنصب حواجزها على مداخل مدينة حلحول وبيت عينون ومخيم العروب شمال الخليل
GMT 20:00 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تقتحم مخيم العروب شمال الخليل بعد تعرضها للرشق بالزجاجات الحارقة
GMT 16:33 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرالاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة تل جنوب نابلس
استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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