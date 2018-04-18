الرئيس الأمريكي يعلن عن محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية لعقد لقاء قمة قريب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن أمله في عقد لقاء قمة قريب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وقال إن خمسة أماكن تجري دراستها لاستضافة هذا اللقاء.
وقال الرئيس ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مارالاغو بولاية فلوريدا أمس :" إن واشنطن وبيونغ يانغ بدأتا محادثات مباشرة على مستوى رفيع للغاية تمهيدًا لعقد اللقاء المرتقب".
وأضاف " إن العبرة بالنتائج التي ستفسر عن اللقاء وليس عقده في حد ذاته".
وأعرب رئيس الوزراء الياباني من جهته عن أمله في أن تسفر القمة المتوقعة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي عن التوصل إلى تقدم ملموس في المسألة النووية وغيرها من القضايا.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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