الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون مجال النقل البري

بحث مدير عام هيئة النقل البرى صلاح اللوزى، الخميس، مع مدير عام هيئة النقل البرى العراقى عماد الأسدى العديد من الملفات والقضايا المتصلة بالنقل بين البلدين على صعيد البضائع والأمور اللوجستية وتسهيل دخول البضائع الأردنية.
وأكد الجانبان على تذليل كافة الصعوبات التى تواجههما على صعيد التبادل التجارى وتوسيع آليات التنسيق المشرك فى جميع المجالات بما يخدم البلدين ، وشددا على أهمية توسيع أفاق التعاون والتفاهم للارتقاء بالخدمات المقدمة على صعيد النقل لدى الجانبين وتسهيل الإجراءات أمام الشاحنات وتطوير عمليات التبادل التجارى عبر معبر الكرامة الحدودى "طريبيل".
وتم خلال اللقاء بحث أهمية تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقى بإعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية والى دخوله حيز التنفيذ وتوسيع قائمة المنتجات المعفاة بين البلدين.ش
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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