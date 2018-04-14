القوات السورية تسقط 13 صاروخًا تابعة للتحالف الغربي

أعلنت الحكومة السورية السبت، إن العدوان الذي نفذته الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا، لم يحقق أهدافه وصواريخه تم التصدي لها وتدميرها.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا "أنه تم التصدي لـ13 صاروخًا وإسقاطها في منطقة الكسوة في ريف دمشق.
وأضافت أن العدوان الثلاثي ضد سورية انتهاك فاضح للقانون الدولي وكسر لإرادة المجتمع الدولي وسيكون مآله الفشل.واعتبرت أن دول العدوان تستبق عمل بعثة التحقيق الخاصة في الغوطة، التي وصلت إلى دمشق، في إشارة إلى بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي وصلت إلى سورية للتحقيق في هجوم السبت الماضي في دوما قرب دمشق.
وذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية أن الصواريخ التي استهدفت الموقع العسكري في حمص تم اعتراضها وتحويل مسارها ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.وأضافت أن عددًا من الصواريخ دمرت مركز بحوث في برزة والأضرار مادية فقط، مشيرة إلى أن الحياة طبيعية في دمشق ولم تنشر الدبابات كما يتم تناقله.
إخلاء المواقع العسكرية
وأشار مسؤول إقليمي بارز مؤيد لسورية إلى أن دمشق استوعبت الهجوم وأجليت المواقع المستهدفة منذ أيام بناء على تحذير من روسيا.وقال "تلقينا إنذارًا مبكرًا للضربة من الروس ومنذ أيام تم إخلاء كل الأماكن العسكرية. تلقينا حوالي 30 صاروخًا من التحالف الثلاثي وتم إسقاط حوالي ثلثها من خلال الدفاعات الجوية".وتابع "نقوم بتقييم الأضرار المادية وهناك خسائر منشآت في الأماكن المستهدفة
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