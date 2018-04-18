مصرع راكب بانفجار محرك طائرة أمريكية بعيد إقلاعها من نيويورك

لقي راكب مصرعه بعد تعرض طائرة أمريكية من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة ساوث وست لانفجار في أحد محركيها بعيد إقلاعها من مدينة نيويورك أمس.

وتمكنت الطائرة من أن تحط بسلام بعدما نفذت هبوطًا اضطراريًا، فيما أوضحت إدارة الطيران الفيدرالي (أف إيه إيه) أن الأضرار شملت بدن الطائرة وإحدى نوافذها.

وقالت شركة ساوث وست أن الرحلة 1380 كانت تقل 144 راكبًا وطاقمًا من خمسة أفراد.