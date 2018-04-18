مصرع راكب بانفجار محرك طائرة أمريكية بعيد إقلاعها من نيويورك

لقي راكب مصرعه بعد تعرض طائرة أمريكية من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة ساوث وست لانفجار في أحد محركيها بعيد إقلاعها من مدينة نيويورك أمس.
وتمكنت الطائرة من أن تحط بسلام بعدما نفذت هبوطًا اضطراريًا، فيما أوضحت إدارة الطيران الفيدرالي (أف إيه إيه) أن الأضرار شملت بدن الطائرة وإحدى نوافذها.
وقالت شركة ساوث وست أن الرحلة 1380 كانت تقل 144 راكبًا وطاقمًا من خمسة أفراد.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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