مقتل إمام جامع السعيد في مدينة تعز جنوب غربي اليمن

قتل إمام جامع السعيد بمدينة تعز جنوب غربي اليمن، محمد الذبحاني برصاص مسلحين مجهولين أثناء خروجه من منزله لأداء صلاة صلاة الفجر وسط المدينة
GMT 21:47 2018 الأحد ,13 أيار / مايوالفتح يتصدر في القادسية يليه سائرون بقيادة الصدر
GMT 21:46 2018 الأحد ,13 أيار / مايوالفتح بقيادة العامري يتصدر يليه سائرون بقيادة الصدر في البصرة
GMT 21:43 2018 الأحد ,13 أيار / مايوائتلاف سائرون بزعامة الصدر يتصدر نتائج محافظة ذي قار
GMT 21:42 2018 الأحد ,13 أيار / مايوالقرار بقيادة النجيفي يتصدر في ديالى
GMT 21:40 2018 الأحد ,13 أيار / مايوتحالف العامري يتصدر في كربلاء يليه تحالف الصدر ثم العبادي
خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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