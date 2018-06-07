أطلق المتظاهرون فى نيكاراجوا "قذائف هاون" محلية الصنع، خلال مظاهراتهم العنيفة والمستمرة منذ أكثر من شهر ضد الرئيس دانييل أورتيجا، احتجاجا على الفساد والحياة الاجتماعية فى البلاد.
وأدى إطلاق الإصلاحات التى أعلنها الرئيس لنظام المعاشات بنيكاراجوا إلى خلق حركة من الاحتجاجات العنيفة فى جميع أنحاء البلاد، وذلك منذ منتصف شهر أبريل الماضى؛ ما أسفر عن مقتل 121 شخصا حتى الآن وإصابة 1300 آخرين، وذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأربعاء أن موجة تظاهرات بدأت فى منتصف شهر أبريل الماضى ضد حكومة الرئيس "دانييل اورتيجا".
وقالت السكرتيرة التنفيذية لمركز نيكاراجوا لحقوق الانسان مارلين سييرا إن حصيلة الضحايا ارتفعت خلال الأيام الأخيرة، حيث تم رصد 10 وفيات جراء أعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة فى "ماسايا" بجنوب البلاد الواقعة فى أمريكا الوسطى.
يذكر أنه منذ عدة أيام، أصبحت "مسايا" مركزًا للاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الذين يحاولون إزالة الحواجز العديدة التى تعيق شوارع هذه المدينة التى يبلغ تعداد سكانها 100 الف نسمة.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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