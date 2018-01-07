التليفزيون الإيرانى يعلن إصابة 21 شخصا فى زلزال بقوة 5.1 بمقياس ريختر

أعلن التلفزيون الرسمى فى إيران، إصابة ما لا يقل عن 21 شخصا جراء زلزال ضرب غربى البلاد، وبلغت قوته 5.1 درجة بمقياس ريختر.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" بالعربية الليلة السبت، عن التليفزيون الرسمي، أنه تم نقل اثنين من الجرحى إلى المستشفى.

وكان التليفزيون الرسمى فى إيران أعلن أن هزة أرضية ضربت غربى البلاد فى المنطقة ذاتها التى تعرضت إلى زلزال مدمر فى نوفمبر الماضى وراح ضحيتها أكثر من 600 قتيل، وتعد إيران من أكثر دول العالم تعرضا للزلازل حيث تتقاطع بها عدة خطوط صدع جيولوجية كبيرة.