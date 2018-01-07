التليفزيون الإيرانى يعلن إصابة 21 شخصا فى زلزال بقوة 5.1 بمقياس ريختر

أعلن التلفزيون الرسمى فى إيران، إصابة ما لا يقل عن 21 شخصا جراء زلزال ضرب غربى البلاد، وبلغت قوته 5.1 درجة بمقياس ريختر.
ونقلت قناة "سكاى نيوز" بالعربية الليلة السبت، عن التليفزيون الرسمي، أنه تم نقل اثنين من الجرحى إلى المستشفى.
وكان التليفزيون الرسمى فى إيران أعلن أن هزة أرضية ضربت غربى البلاد فى المنطقة ذاتها التى تعرضت إلى زلزال مدمر فى نوفمبر الماضى وراح ضحيتها أكثر من 600 قتيل، وتعد إيران من أكثر دول العالم تعرضا للزلازل حيث تتقاطع بها عدة خطوط صدع جيولوجية كبيرة.
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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