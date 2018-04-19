الصين ترسل 395 من جنودها للمشاركة ببعثة حفظ السلام في مالي

ستقوم الصين بإرسال 395 من جنودها للمشاركة في قوة حفظ السلام في مالي لمدة عام واحد ،وذلك ضمن بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد.
وتعد الكتيبة الصينية التي تم تشكيلها رسميًا أمس السادسة ضمن عمليات نشر قوات صينية لحفظ السلام في مالي، وهي تتشكل من وحدة حراسة تضم 170 فردًا ، و155 من المهندسين العسكريين ووحدة طبية تضم 70 عنصرًا.
وستتولى الكتيبة مهام مثل إصلاح الطرق والجسور ومدرجات المطارات في مناطق عمل البعثة، وحماية المقار في مناطق الحرب، ومعالجة المرضى والمصابين.
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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