الصين ترسل 395 من جنودها للمشاركة ببعثة حفظ السلام في مالي

ستقوم الصين بإرسال 395 من جنودها للمشاركة في قوة حفظ السلام في مالي لمدة عام واحد ،وذلك ضمن بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد.

وتعد الكتيبة الصينية التي تم تشكيلها رسميًا أمس السادسة ضمن عمليات نشر قوات صينية لحفظ السلام في مالي، وهي تتشكل من وحدة حراسة تضم 170 فردًا ، و155 من المهندسين العسكريين ووحدة طبية تضم 70 عنصرًا.

وستتولى الكتيبة مهام مثل إصلاح الطرق والجسور ومدرجات المطارات في مناطق عمل البعثة، وحماية المقار في مناطق الحرب، ومعالجة المرضى والمصابين.