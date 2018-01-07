الألاف يتظاهرون فى هندوراس ضد إعادة انتخاب الرئيس هيرنانديز

شارك عشرات الالوف، السبت، بمسيرة احتجاج بمشاركة سلفادور نصرالله المرشح الرئاسى لتحالف المعارضة ضد الديكتاتورية، فى هندوراس ضد إعلان إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته خوان اورلاندو هيرنانديز.

وخلال هذا التجمع الذى أقيم بسان بيدرو سولا، ثانى مدن هندوراس، طالب المتظاهرون بان يتم الاعتراف بمرشح المعارضة سلفادور نصرالله على انه الفائز الحقيقى بالانتخابات.

وشارك فى المسيرة أكثر من 80 ألف من مؤيدى "التحالف المعارض ضد الدكتاتورية"، وفقا لتقديرات ناشطين بمجال حقوق الإنسان.

ورفضت المحكمة الانتخابية العليا فى هندوراس الجمعة طعنا قدمته المعارضة التى طالبت بإلغاء نتائج انتخابات نوفمبر التى فاز فيها الرئيس المنتهية ولايته خوان أورلاندو هرنانديز بولاية جديدة.

وردت المحكمة طلب إلغاء الانتخابات الذى قدمه "التحالف المعارض ضد الدكتاتورية"، بداعى "انتفاء السبب" لعدم وجود أدلة، وفق ما أوضحت فى بيان.

وأعلن المرشح اليسارى المعارض سلفادور نصرالله الجمعة عبر شبكة "إتش سى إتش" التلفزيونية أنه ينوى تقديم طعن جديد أمام محكمة العدل العليا.

وقال إن "هذه المحكمة (الانتخابية العليا) تثبت أنها هيئة مرتهنة للرئيس" هرنانديز، وقدم طلب إلغاء نتائج الانتخابات فى 26 ديسمبر بعد شهر على الانتخابات، بسبب "التزوير فى احصاء الاصوات وتغيير وتزييف نتائج انتخابات الدوائر الانتخابية" .

وقال مانويل زيليا منسق التحالف اليسارى المعارض لهرنانديز والذى قدم الطعن إن هذه التجاوزات "أدت إلى اغتصاب السيادة الشعبية" معتبرا أن نصرالله هو "الفائز الشرعي".

وكانت المحكمة الانتخابية العليا أعلنت رسميا فوز هرنانديز (49 عاما) بنسبة 42,95% من الاصوات مقابل 41,42% لنصرالله.

وأظهر فرز الأصوات فى البداية تقدم نصرالله، لكنه تم لاحقا ابطاء عملية الفرز التى استغرقت اكثر من شهر قبل انتهائها، وتخللتها فترات استراحة غامضة.