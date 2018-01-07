الرئيس الروسى يحضر احتفالات عيد الميلاد فى كنيسة القديسين

حضر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، صلاة عيد الميلاد المجيد فى إحدى كنائس سانت بطرسبرج، بعيدًا عن أجواء العاصمة الروسية، حيث هنأ بوتين جميع المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد.



واحتفلت روسيا فى جميع كنائس موسكو وضواحيها بعيد الميلاد المجيد، حيث قام بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل بقداس عيد الميلاد فى أحد الكنائس بالعاصمة الروسية موسكو، يذكر أن الرئيس الروسى يفضل زيارة الكنائس الصغيرة فى البلدات والقرى الروسية فى عيد الميلاد .