الرئيس الروسى يحضر احتفالات عيد الميلاد فى كنيسة القديسين

حضر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، صلاة عيد الميلاد المجيد فى إحدى كنائس سانت بطرسبرج، بعيدًا عن أجواء العاصمة الروسية، حيث هنأ بوتين جميع المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد.
واحتفلت روسيا فى جميع كنائس موسكو وضواحيها بعيد الميلاد المجيد، حيث قام بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل بقداس عيد الميلاد فى أحد الكنائس بالعاصمة الروسية موسكو، يذكر أن الرئيس الروسى يفضل زيارة الكنائس الصغيرة فى البلدات والقرى الروسية فى عيد الميلاد .
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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