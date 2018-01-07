النيابة العامة فى السعودية تأمر بإيداع 11 أميرا بسجن الحائر

قال النائب العام فى السعودية اليوم السبت إن السلطات اعتقلت 11 أميرا سعوديا يوم الخميس بعد أن تجمهروا فى قصر الحكم فى الرياض فى تأكيد لتقارير نشرتها وسائل إعلام فى وقت سابق.
وأضاف النائب العام فى بيان أن الأمراء الذين لم تحدد هويتهم تجمهرا فى قصر الحكم اعتراضا على مرسوم ملكى نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء.
وقال البيان إن الأمراء وجهت لهم تهمة التجمهر وجرى إيداعهم سجن الحائر.
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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