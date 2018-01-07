الشرطة اليمنية تضبط شاحنة إيرانية لصناعة المتفجرات متوجه لمليشيات الحوثى

أعلنت شرطة محافظة عدن اليمنية، ضبط شاحنة محملة بأسمدة مصنوعة فى إيران تستخدم فى صناعة المتفجرات، كانت فى طريقها إلى مليشيات الحوثى فى العاصمة صنعاء.
وقالت الشرطة فى بيان، طبقا لقناة سكاى نيوز بالعربية الليلة، إن القوات الأمنية أوقفت شاحنة محملة بأكياس الأرز وبعد التفتيش الدقيق من قبل أفراد الأمن عثر على أكياس الأسمدة التى تستخدم فى صناعة المواد المتفجرة تحت أكياس الأرز.
وأشارت إلى أنه تبين أن المادة المخبأة سماد أبيض يستخدم فى تصنيع المتفجرات، وبحسب اعترافات سائق الشاحنة فإنها كانت فى طريقها إلى صنعاء التى لا تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثى .
وكانت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية قد أصدرت توجيهات لجميع الموانئ والمنافذ الحدودية لليمن بعدم السماح لدخول هذه المواد التى تستفيد منها مليشيات الحوثى فى تصنيع المتفجرات.
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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