وزير الداخلية السعودى يبحث مع المسئولين في الكويت دعم أمن واستقرار المنطقة

بدأ وزير الداخلية السعودى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، زيارة رسمية لدولة الكويت، مساء السبت، تستمر ثلاثة أيام، يجرى خلالها مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح حول تعزيز التعاون الأمنى الثنائي.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية - أن الأمير عبد العزيز يرافقه وفد أمنى رفيع المستوى، وسيبحث مع الشيخ خالد تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة الأمن فى البلدين الشقيقين؛ دعما للجهود الرامية لمواجهة التحديات ودعم أمن واستقرار المنطقة فى ضوء المخاطر القائمة.
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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