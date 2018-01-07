وزير الداخلية السعودى يبحث مع المسئولين في الكويت دعم أمن واستقرار المنطقة

بدأ وزير الداخلية السعودى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، زيارة رسمية لدولة الكويت، مساء السبت، تستمر ثلاثة أيام، يجرى خلالها مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح حول تعزيز التعاون الأمنى الثنائي.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية - أن الأمير عبد العزيز يرافقه وفد أمنى رفيع المستوى، وسيبحث مع الشيخ خالد تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة الأمن فى البلدين الشقيقين؛ دعما للجهود الرامية لمواجهة التحديات ودعم أمن واستقرار المنطقة فى ضوء المخاطر القائمة.