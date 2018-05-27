أعلن قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد نامس الجبورى، السبت، اعتقال 6 مطلوبين بينهم عنصران من تنظيم "داعش" الإرهابى وسط الموصل.
وقال الجبورى - فى تصريحات متلفزة لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن "مديرية مكافحة إجرام نينوى اعتقلت ستة مجرمين مطلوبين للقضاء، اثنان منهما من عناصر (داعش) وأربعة منهم قاموا بجرائم سرقة"، مضيفًا أنه "تم القبض عليهم فى مناطق الهرمات والطيران فى الجانب الأيمن والخضراء فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل"، يشار إلى أن الأجهزة الأمنية فى محافظة نينوى تعلن بين الحين والآخر اعتقال العديد من المطلوبين فى عمليات أمنية.
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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