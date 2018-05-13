الجيش الجزائري يدمر ثلاثة مخابئ للإرهابيين شمال البلاد

دمرت وحدة من الجيش الجزائري ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية في ولاية عين الدفلى شمال البلاد.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم: إنه “خلال عملية دهم وتمشيط للجيش الوطني بعين الدفلى تم اكتشاف ثلاثة مخابئء للجماعات الإرهابية” موضحة أن قوات الجيش قامت بتدمير المخابىء الثلاثة.

وكانت الوزارة أعلنت فى بيان أول أمس أن مفارز للجيش واثر عمليات بحث وتمشيط منفصلة دمرت وكشفت 12 مخبأ للارهابيين و23 قنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير ومواد غذائية وأغراضا أخرى فى كل من تبسة وباتنة وسكيكدة والمدية.

وينفذ الجيش الجزائري بين الفينة والأخرى عمليات عسكرية ضد بؤر أو فلول ارهابية في أراضيه.