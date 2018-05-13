الجيش الجزائري يدمر ثلاثة مخابئ للإرهابيين شمال البلاد

دمرت وحدة من الجيش الجزائري ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية في ولاية عين الدفلى شمال البلاد.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم: إنه “خلال عملية دهم وتمشيط للجيش الوطني بعين الدفلى تم اكتشاف ثلاثة مخابئء للجماعات الإرهابية” موضحة أن قوات الجيش قامت بتدمير المخابىء الثلاثة.
وكانت الوزارة أعلنت فى بيان أول أمس أن مفارز للجيش واثر عمليات بحث وتمشيط منفصلة دمرت وكشفت 12 مخبأ للارهابيين و23 قنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير ومواد غذائية وأغراضا أخرى فى كل من تبسة وباتنة وسكيكدة والمدية.
وينفذ الجيش الجزائري بين الفينة والأخرى عمليات عسكرية ضد بؤر أو فلول ارهابية في أراضيه.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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