قتيلان أحدهما المهاجم جراء هجوم بسكين في باريس

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح مساء اليوم في العاصمة الفرنسية باريس على يد رجل مسلح بسكين قامت الشرطة بقتله بالرصاص لاحقا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر في الشرطة قولها إن رجلا هاجم بسكين خمسة أشخاص ما أدى إلى مقتل أحدهم فيما أصيب الأربعة الآخرون بجروح ونقلوا إلى المستشفى.
وأضافت المصادر أن “رجال الأمن سيطروا على الشخص الذي نفذ الهجوم” مشيرة إلى أن الهجوم وقع في الدائرة الثانية بوسط باريس قرب دار الأوبرا في حي يضم مطاعم ومسارح ويعج بالمارة.
ولم تقدم المصادر تفاصيل إضافية عن دوافع المهاجم أو ملابسات الهجوم.
يشار إلى أن 245 شخصا قتلوا في هجمات ارتكبت على الأراضي الفرنسية منذ عام 2015 وكان أغلبها ناتج عن ارتداد الإرهاب الذي ساندته الإدارة الفرنسية في المنطقة وخاصة في سورية على داعميه.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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