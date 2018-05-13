قتيلان أحدهما المهاجم جراء هجوم بسكين في باريس

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح مساء اليوم في العاصمة الفرنسية باريس على يد رجل مسلح بسكين قامت الشرطة بقتله بالرصاص لاحقا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر في الشرطة قولها إن رجلا هاجم بسكين خمسة أشخاص ما أدى إلى مقتل أحدهم فيما أصيب الأربعة الآخرون بجروح ونقلوا إلى المستشفى.

وأضافت المصادر أن “رجال الأمن سيطروا على الشخص الذي نفذ الهجوم” مشيرة إلى أن الهجوم وقع في الدائرة الثانية بوسط باريس قرب دار الأوبرا في حي يضم مطاعم ومسارح ويعج بالمارة.

ولم تقدم المصادر تفاصيل إضافية عن دوافع المهاجم أو ملابسات الهجوم.

يشار إلى أن 245 شخصا قتلوا في هجمات ارتكبت على الأراضي الفرنسية منذ عام 2015 وكان أغلبها ناتج عن ارتداد الإرهاب الذي ساندته الإدارة الفرنسية في المنطقة وخاصة في سورية على داعميه.