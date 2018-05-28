أطلق قسم الاتحاد للشحن، التابع للاتحاد للطيران، أولى رحلات طائرة الشحن المخصصة لنقل المساعدات الإنسانية، وتعدّ المبادرات جزءاً من برنامج مجموعة الاتحاد للطيران الموسّع، في إطار «عام زايد» على مدار عام 2018.

وغادرت طائرة الشحن، التي تحمل شعار «عام زايد»، من أبوظبي إلى ألماتي في كازاخستان، ثم إلى حيدر آباد في الهند، محملة بالمواد التموينية التي سيجري توزيعها على المحتاجين خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، بيتر بومغارتنر: «يسعدنا إطلاق أولى رحلاتنا الإنسانية بطائرتنا التي تحمل شعار (عام زايد)، والتي ستجوب أرجاء المعمورة لمد يد الغوث للمحتاجين».