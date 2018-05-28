أطلق قسم الاتحاد للشحن، التابع للاتحاد للطيران، أولى رحلات طائرة الشحن المخصصة لنقل المساعدات الإنسانية، وتعدّ المبادرات جزءاً من برنامج مجموعة الاتحاد للطيران الموسّع، في إطار «عام زايد» على مدار عام 2018.
وغادرت طائرة الشحن، التي تحمل شعار «عام زايد»، من أبوظبي إلى ألماتي في كازاخستان، ثم إلى حيدر آباد في الهند، محملة بالمواد التموينية التي سيجري توزيعها على المحتاجين خلال شهر رمضان الفضيل.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، بيتر بومغارتنر: «يسعدنا إطلاق أولى رحلاتنا الإنسانية بطائرتنا التي تحمل شعار (عام زايد)، والتي ستجوب أرجاء المعمورة لمد يد الغوث للمحتاجين».
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ظهرت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بإطلالة جذابة وأنيقة، في إحدى شوارع مدينة نيويورك الأميركية، بعد ظهر يوم أمس السبت. وارتدت إرينا التي بدت وكأنها على منصَّة عرض أزياء خاصة بها، فستانا قصيرًا باللون الأزرق منقوشا بالزهور، أبرز ساقيها النحيلتين. وأضافت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة والبالغة من العمر 32 عاما، زوجا من الصنادل السوداء المسطحة من دون كعب عال ذات الأربطة المتعددة على الكاحل، وحقيبة باللون ذاته، وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أنيقة. وظهرت إيرينا من دون ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا التي تسمى "ليا دي سين"، والتي انجبتها من حبيبها برادلي كوبر "43 عاما"؛ وبدأ الزوجان علاقتهما منذ عام 2015 عندما أنهى المرشح للأوسكار لأربع مرات، علاقته مع عارضة الازياء سوكي واترهاوس "26 عاما"، وتعيش إيرينا وبرادلي الآن مع ابنتهما في شقتها في حي ويست فيلادج في مدينة
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