إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة

أصيب ثلاثة فلسطينيين أمس الإثنين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على ثلاثة فلسطينيين وأصابتهم بجراح بالقرب من مخيم العودة شرق غزة .
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أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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