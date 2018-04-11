روسيا تستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن بشأن سوريا

استخدمت روسيا حق الفيتو، اليوم الثلاثاء، في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أميركي يقضي بإنشاء آلية تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس"

ووافقت 12 دولة على مشروع القرار الأميركي، في حين عارضته روسيا وبوليفيا، وامتنعت الصين عن التصويت.

وكان مشروع القرار يدعو إلى انشاء "آلية تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، على أن تعمل لمدة سنة للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

وهذا الفيتو هو الثاني عشر الذي تستخدمه روسيا في مجلس الأمن بشأن الملف السوري منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011.