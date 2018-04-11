قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفل حارس لتأمين الحماية للمستوطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات الجنود اقتحموا البلدة وأغلقوا عدة طرق ومداخل فرعية، من أجل تأمين الحماية للمستوطنين الذين اعتادوا على تدنيس المقامات الإسلامية الموجودة فيها.