ليبيا وبريطانيا تبحثان سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية

اجتمع وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية عبد السلام عاشور والخارجية محمد سيالة والعدل محمد عبد الواحد مع وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط الستر بيرت.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس اليوم العلاقات الثنائية بين ليبيا وبريطانيا في عدد من المجالات، إضافة إلى بحث التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومساهمة بريطانيا بهذا الشأن بالتعاون مع الشركاء من الاتحادين الأوروبي والأفريقي.