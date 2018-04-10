ليبيا وبريطانيا تبحثان سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية

اجتمع وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية عبد السلام عاشور والخارجية محمد سيالة والعدل محمد عبد الواحد مع وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط الستر بيرت.
وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس اليوم العلاقات الثنائية بين ليبيا وبريطانيا في عدد من المجالات، إضافة إلى بحث التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومساهمة بريطانيا بهذا الشأن بالتعاون مع الشركاء من الاتحادين الأوروبي والأفريقي.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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