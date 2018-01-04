إسرائيل تعلن تفكيك خلية فلسطينية جندتها إيران في جنوب إفريقيا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جهاز أمن إسرائيل فكك خلية مسلحة فلسطينية في الضفة الغربية عملت لمصلحة الاستخبارات الإيرانية وتم تجنيدها في جنوب إفريقيا.
GMT 08:25 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبرنتنياهو يؤكد أن إسرائيل تجري اتصالات مع بقية الدول التي تريد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
GMT 19:04 2017 الأربعاء ,06 كانون الأول / ديسمبر"الإحتلال" يرحب بقرار ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس
GMT 18:35 2017 الأربعاء ,06 كانون الأول / ديسمبرنتنياهو يؤكد أن لا تغييرات على "الوضع القائم" في الأماكن المقدسة في القدس
GMT 18:30 2017 الأربعاء ,06 كانون الأول / ديسمبرنتنياهو يشكر ترامب ويعتبر إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل يوم تاريخي ومشرق لليهود
GMT 15:32 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبرالبيت الأبيض يعلن أن ترامب سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي والعاهل الأردني قبل قراره بشأن القدس
خطفت الممثلة المكسيكية سلمى حايك، الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورها افتتاح مهرجان "بالم سبرينغ" السينمائي الدولي، في دورته الـ29، بإطلالتها الأنيقة والمذهلة. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 51 عاما، فستانا طويلا باللون الأخضر، مزينا بحزام باللون الوردي، من توقيع بيت أزياء "غوتشي" الشهير، ما جذب المصورين إليها، خاصة بوقوفها بأكثر من وضعية على السجادة الحمراء، وأكملت النجمة المرشحة للأوسكار، إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، واختارت زوجا من الأقراط والخواتم الفضية. وكانت سلمى متواجدة في المهرجان السينمائي، لتسليم جائزة لصديقها المنتج غيليرمو ديل تورو وفريق عمل "shape of water" حسبما ذكرت من خلال صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، كما وجهت تحيتها للمخرج المكسيكي الذي يتوقع أن يحظى بفيلمه The Shape of water بعدد من الجوائز هذا العام، منها "غولدن غلوب" و"أوسكار"، وفقا لتقديرات النقاد الأميركيين، مؤكدة أن مواطنها وزميلها سيحرز علامة فارقة في
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