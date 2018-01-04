إسرائيل تعلن تفكيك خلية فلسطينية جندتها إيران في جنوب إفريقيا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جهاز أمن إسرائيل فكك خلية مسلحة فلسطينية في الضفة الغربية عملت لمصلحة الاستخبارات الإيرانية وتم تجنيدها في جنوب إفريقيا.