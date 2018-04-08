تعرض فتاة محجبة للطعن في ولاية تكساس

أفاد موقع "​دالاس​ نيوز" الأميركي أن فتاة مسلمة محجبة تبلغ من العمر 31 عاما، تعرضت لاعتداء بالطعن في ​هيوستن​ بولاية ​تكساس​، مشيرة الى أن "الاعتداء بدافع الكراهية ضد المسلمين".