طائرة تابعة لخطوط طيران سنغافورة تعود أدراجها بعد إنذار بوجود قنبلة

ولفتت الشركة الى أن "سلاح الجو في سنغافورة رافق الطائرة التي كانت متجهة إلى مدينة هات ياي التايلاندية خلال رحلة العودة"، منوهةً الى أن "الشركة تعمل عن كثب مع السلطات لإجراء المتابعة اللازمة والتأكد من سلامة ضيوفنا".