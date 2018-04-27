رئيسا كوريا الجنوبية والشمالية يغادران إلى الحدود لعقد قمة تاريخية

غادر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، والنظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم عاصمتي بلديهما باتجاه الحدود بين البلدين لعقد قمة تاريخية بينهما. وسيبحث الرئيسان سبل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.