رئيسا كوريا الجنوبية والشمالية يغادران إلى الحدود لعقد قمة تاريخية

غادر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، والنظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم عاصمتي بلديهما باتجاه الحدود بين البلدين لعقد قمة تاريخية بينهما. وسيبحث الرئيسان سبل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.
GMT 23:54 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانترامب يعلن هدف ضرباتنا في سوريا هو لردع استخدام الأسلحة الكيماوية في هذا البلد
GMT 23:41 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانترامب سيلتقي مع رئيس كوريا الشمالية في الأسابيع المقبلة لمناقشة مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية
GMT 13:01 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانالأمير محمد بن سلمان يصل فرنسا في زيارة رسمية
ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
أرسل تعليقك