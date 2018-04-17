أعلن مصادر أن صواريخ استهدفت عدة مواقع عسكرية لقوات النظام السوري في ريفي حمص ودمشق
GMT 00:30 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانإعلام ميليشيات حزب الله يعلن عن اعتراض صواريخ استهدفت مطار الضمير العسكري
GMT 23:49 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانإعلام ميليشيات حزب الله يعلن اعتراض صواريخ استهدفت مطار الضمير العسكري
GMT 23:45 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانقوات الاحتلال تطلق النار بشكل متقطع على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة
GMT 23:42 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانصحف إسرائيلية تؤكد الانتشار العسكري يأتي تحسبًا لأي رد محتمل
GMT 23:40 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانالبنتاغون يعلن هناك لاعبون كثر في المنطقة ولا علاقة لنا بأي هجوم محتمل
حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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