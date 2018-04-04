الجيش اليمني يتقدم إلى مشارف محافظة البيضاء من اتجاه مأرب

تقدمت قوات من الجيش الوطني اليمني اليوم إلى مشارف محافظة البيضاء وسط اليمن، من اتجاه محافظة مأرب بإسناد من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية.

وذكر موقع " سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن التقدم يأتي في إطار الاستعدادات لتحرير المحافظة من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مشيراً إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيا في منطقة قانية الواقعة بين مأرب والبيضاء.

وفي ذات السياق، شنّت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع وآليات للمليشيا الحوثية في مناطق مسعودة، والعُر، ومحجان، وحوران، وقانية، وأسفرت عن تدمير مدرعتين وطقم يحمل مدفعية رشاشة وعربة مشاة للمليشيا الحوثية، علاوة على مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا في الغارات

نقلا عن و ا س