الجيش اليمني يتقدم إلى مشارف محافظة البيضاء من اتجاه مأرب

تقدمت قوات من الجيش الوطني اليمني اليوم إلى مشارف محافظة البيضاء وسط اليمن، من اتجاه محافظة مأرب بإسناد من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية.
وذكر موقع " سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن التقدم يأتي في إطار الاستعدادات لتحرير المحافظة من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مشيراً إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيا في منطقة قانية الواقعة بين مأرب والبيضاء.
وفي ذات السياق، شنّت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع وآليات للمليشيا الحوثية في مناطق مسعودة، والعُر، ومحجان، وحوران، وقانية، وأسفرت عن تدمير مدرعتين وطقم يحمل مدفعية رشاشة وعربة مشاة للمليشيا الحوثية، علاوة على مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا في الغارات
نقلا عن و ا س
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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