قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من قرية عراق بورين جنوب نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مواطنين فلسطينيين اثنين خلال مواجهات في قرية عراق بورين جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس " إن مواجهات عنيفة اندلعت في قرية عراق بورين، عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز".
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت جمال قادوس، وأحمد حسام فقيه خلال المواجهات
نقلا عن و ا س
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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