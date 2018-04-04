قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من قرية عراق بورين جنوب نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مواطنين فلسطينيين اثنين خلال مواجهات في قرية عراق بورين جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس " إن مواجهات عنيفة اندلعت في قرية عراق بورين، عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز".

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت جمال قادوس، وأحمد حسام فقيه خلال المواجهات

نقلا عن و ا س