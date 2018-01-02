استهداف موقع البحرية على شاطئ خانيونس، والمقاومة تطلق النار من الأعيرة الثقيلة على "الأباتشي."
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GMT 13:21 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني، تحاصر الحوثيين في مناطق متفرقة في مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة شمال اليمن، وطيران الآباتشي التابع للتحالف العربي يقوم بتدمير تعزيزات حوثية
GMT 12:29 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرالعقيد الركن " عبدالله الحميقاني" المتحدث باسم المجلس العسكري لمديرية الزاهر يؤكد وجود ترتيبات عسكرية واسعة النطاق استعدادا لتحرير محافظة البيضاء وسط اليمن.
GMT 11:20 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تعلن تحرير موقع القرن الإستراتيجي
GMT 08:05 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرالحكومة اليمنية تحث وزارة التخطيط على التنسيق مع البنك والدولي والجهات المانحة لتنفيذ مشاريع التنمية
GMT 08:04 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرالحكومة اليمنية تدعو المنظمات الدولية بضرورة التعامل مع الشرعية في اليمن والابتعاد عن الانقلابيين
ظهرت هيلي ستاينفيلد، بإطلالة جذابة ومميزة، في حدث "لوس أنجلوس" الذي تم بثه مباشرة من ميدان التايمز في مدينة نيويورك الأميركية، خلال البرنامج التلفزيوني "Rockin' Eve" مع ديك كلارك للاحتفال بالعام الجديد. وخطفت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، الأنظار بإطلالتها المذهلة حيث ارتدت سروالا حريريا باللون الأسود مطبوعا بنقاط فضية مميزة مع حزام عريض، وقد أضافت بلوزة قصيرة كشفت عن خسرها النحيل وتتميز بأكمامها الطويلة من الجلد الأسود المزين بشعار هايلي مع هامش رمادي وريش. وأضافت النجمة لإطلالتها صندلا أسودا كشف عن طلاء أظافر قدميها باللون الأسود، في حين أضافت طلاء الأظافر الفضي لأصابع يديها. وصففت المغنية والممثلة شعرها الطويل في ذيل حصان عاليا وانيقا، تناسب مع مكياجها الناعم، حيث أضافت ظلال العيون الفضي مع اللون الأسود، ولمسة من أحمر الشفاة الوردي الداكن وحمرة الخدود. كما انضمت إليها النجمة بيبي
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