إنقاذ 30 مهاجرا غرق قاربهم قبالة كريت والبحث جار عن آخرين
آخر تحديث GMT00:30:24
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبار » أخبار عالمية

إنقاذ 30 مهاجرا غرق قاربهم قبالة كريت والبحث جار عن آخرين

العرب اليوم -

العرب اليوم - إنقاذ 30 مهاجرا غرق قاربهم قبالة كريت والبحث جار عن آخرين

إنقاذ 30 مهاجرا بعد غرق قاربهم
أثينا_العرب اليوم

 أعلن خفر السواحل اليوناني إنقاذ 30 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة الساحل الشرقي لجزيرة كريت مساء اليوم الاثنين."اليونيفيل": إنقاذ 36 شخصا كانوا على متن مركب خارج المياه الإقليمية اللبنانية ولم يتضح بعد ما إذا كان عدد المهاجرين الذين استقلوا القارب أكبر من هذا وقال خفر السواحل إن عملية إنقاذ جارية بمشاركة سفينتين تابعتين له وفرقاطة وطائرة هليكوبتر عسكرية.وكانت قوات "​اليونيفيل​" العاملة في لبنان أعلنت اليوم الاثنين، أن سفينة​ تابعة لها أنقذت صباح اليوم 36 شخصا كانوا على متن قارب خارج ​المياه​ الإقليمية اللبنانية.

قد يهمك أيضا:

خفر السواحل اليوناني ينقذ 85 مهاجرًا من الغرق
خفر السواحل اليوناني يضبط شبكة دولية لنقل المخدرات من ألبانيا لإيطاليا

أخبار عالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إنقاذ 30 مهاجرا غرق قاربهم قبالة كريت والبحث جار عن آخرين إنقاذ 30 مهاجرا غرق قاربهم قبالة كريت والبحث جار عن آخرين



أخبار ذات صلة

GMT 00:21 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

فوز حزب الخضر في أكبر الولايات الألمانية
العرب اليوم - فوز حزب الخضر في أكبر الولايات الألمانية

GMT 00:12 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

توقعات بتأجيل جولة ظريف إلى أوروبا على خلفية إعدام المصارع أفكاري
العرب اليوم - توقعات بتأجيل جولة ظريف إلى أوروبا على خلفية إعدام المصارع أفكاري

GMT 00:08 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

عقوبات واشنطن تدمر الشعب الفنزويلي وقتلت 100 ألف منه
العرب اليوم - عقوبات واشنطن تدمر الشعب الفنزويلي وقتلت 100 ألف منه

GMT 00:03 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

الأمم المتحدة تدعو "لإعادة التفكير" في رعاية المسنين بعد وفيات "كوفيد- 19"
العرب اليوم - الأمم المتحدة تدعو "لإعادة التفكير" في رعاية المسنين بعد وفيات "كوفيد- 19"

GMT 23:59 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

مقتل 10 أطفال بحريق في سكن مدرسي بتنزانيا
العرب اليوم - مقتل 10 أطفال بحريق في سكن مدرسي بتنزانيا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تعدّ مِن صيحات الموضة الكلاسيكية التي تعتمدها النساء

طُرق تنسيق التنورة الميدي والطويلة على طريقة فانيسا هادجنز

واشنطن_العرب اليوم

تعدّ التنانير على مختلف أنواعها لا سيما الميدي منها والماكسي، من صيحات الموضة الكلاسيكية التي تعتمدها كل النساء في مناسباتهن المختلفة، ولهذا وفي كل موسم نشاهد أجمل تصاميم التنانير على منصات عروض دور الأزياء العالمية، واليوم جمعنا لك طرق تنسيق التنورة الميدي والطويلة على طريقة فانيسا هادجنز.فانيسا هادجنز من أكثر النجمات الشابات شهرة، وعلى الرغم من سنها الصغيرة غير أنها استطاعت أن تثبت نفسها في هوليوود وفي العالم من خلال الأدوار التي لعبتها ومن خلال اطلالاتها المميزة وأسلوبها البوهيمي في الموضة الذي ميزها عن غيرها من نجمات جيلها، فهي تمتلك نمط خاص جداً تعتمد فيه على الأسلوب البوهيمي كما ذكرنا لك مع لمسات من الأناقة والعصرية في آن معاً، وخياراتها من الأزياء دائماً ما تكون منوعة ومستوحاة من الفكرة ذاتها، وكثيراً ما نراها ف...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:29 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

أسبوع الموضة في "لندن" يواجه "كوفيد 19" بالعروض الرقمية والمواعيد المجدولة
العرب اليوم - أسبوع الموضة في "لندن" يواجه "كوفيد 19" بالعروض الرقمية والمواعيد المجدولة

GMT 00:35 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة

GMT 00:19 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

مجموعة من أجمل التصاميم المودرن لحمام منزلكِ تعرفي عليها
العرب اليوم - مجموعة من أجمل التصاميم المودرن لحمام منزلكِ تعرفي عليها

GMT 12:25 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

يوشيهيدي سوغا يفوز بزعامة الحزب الحاكم لتولّي رئاسة الحكومة اليابانية
العرب اليوم - يوشيهيدي سوغا يفوز بزعامة الحزب الحاكم لتولّي رئاسة الحكومة اليابانية

GMT 06:15 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

صلاح يُعذب مذيعة "ليدز يونايتد" الفاتنة ويُسجل "هاتريك" في شباك فريقها
العرب اليوم - صلاح يُعذب مذيعة "ليدز يونايتد" الفاتنة ويُسجل "هاتريك" في شباك فريقها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:44 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

وفاة الفنان عبد الرزاق الشيمي "فرعون السينما المصرية"
العرب اليوم - وفاة الفنان عبد الرزاق الشيمي "فرعون السينما المصرية"

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 15:06 2020 السبت ,12 أيلول / سبتمبر

العالمة الصينية الهاربة تخرج من مخبأ سري وتفجر مفاجأة بشأن فيروس "كورونا"
العرب اليوم - العالمة الصينية الهاربة تخرج من مخبأ سري وتفجر مفاجأة بشأن فيروس "كورونا"

GMT 03:58 2020 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر

أجمل مدن فرنسا السياحية التي لا يعرفها الكثير من الزوّار العرب
العرب اليوم - أجمل مدن فرنسا السياحية التي لا يعرفها الكثير من الزوّار العرب

GMT 18:41 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

روما يعلن إصابة زانيولو بالرباط الصليبي للمرة الثانية في 8 أشهر
العرب اليوم - روما يعلن إصابة زانيولو بالرباط الصليبي للمرة الثانية في 8 أشهر

GMT 00:48 2020 الجمعة ,04 أيلول / سبتمبر

تعرفي على أفضل الأماكن لقضاء "شهر العسل" في النسما 2020
العرب اليوم - تعرفي على أفضل الأماكن لقضاء "شهر العسل" في النسما 2020

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

GMT 08:42 2020 الخميس ,03 أيلول / سبتمبر

الرئيس الموريتاني يطلق برنامجا للإقلاع الاقتصادي بـ632 مليون دولار
العرب اليوم - الرئيس الموريتاني يطلق برنامجا للإقلاع الاقتصادي بـ632 مليون دولار

GMT 00:59 2020 الجمعة ,04 أيلول / سبتمبر

أغنى امرأة في العالم حجم ثروتها يتضاعف بعد أزمة "كورونا"
العرب اليوم - أغنى امرأة في العالم حجم ثروتها يتضاعف بعد أزمة "كورونا"

GMT 04:20 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

الصين تُخطط لإطلاق سيارة جديدة تُنافس "فورد إف 150"
العرب اليوم - الصين تُخطط لإطلاق سيارة جديدة تُنافس "فورد إف 150"

GMT 02:09 2020 الإثنين ,27 تموز / يوليو

الصور الأولى لـ سميرة توفيق بعد خروجها من المستشفى
العرب اليوم - الصور الأولى لـ سميرة توفيق بعد خروجها من المستشفى

GMT 01:45 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

ملياردير أميركي يخسر أكثر من 16 مليار دولار في 6 ساعات
العرب اليوم - ملياردير أميركي يخسر أكثر من 16 مليار دولار في 6 ساعات

GMT 15:41 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

مفاجأة غير متوقّعة بخصوص سبب رفض أحمد مكي الزواج بدنيا سمير غانم
العرب اليوم - مفاجأة غير متوقّعة بخصوص سبب رفض أحمد مكي الزواج بدنيا سمير غانم

GMT 04:34 2020 الأحد ,03 أيار / مايو

"تسلا" الأميركية تخسر 14 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب تغريدة لرئيسها
العرب اليوم - "تسلا" الأميركية تخسر 14 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب تغريدة لرئيسها
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab