واشنطن ستنشر في ألاسكا أكبر عدد من مقاتلات الجيل الخامس في العالم

ستتحول ولاية ألاسكا إلى قاعدة، تضم أكبر عدد من طائرات الجيل الخامس في العالم، وذلك بعد نشر مقاتلات إضافية من طراز "إف-35" هناك .وقال السيناتور الجمهوري دان سوليفان (من ألاسكا)، متحدثا في ندوة بالفيديو نظمها مركز وودرو ويلسون للأبحاث في واشنطن: "نقوم في الوقت الحالي، بتعزيز قدراتنا المتعلقة بمقاتلات إف-35. ومع الأخذ بالاعتبار أن مقاتلات إف-22 منتشرة في قاعدة ايلمندروف-ريتشدسون، سيتم نشر مقاتلات إف-35 في قاعدة إيلسون، وبالتالي سيكون لدينا في ألاسكا أكثر من 100 مقاتلة من الجيل الخامس، أكثر من مائة".وأضاف: "لا يوجد في أي مكان آخر بالعالم، مثل هذا العدد من مقاتلات الجيل الخامس".في عام 2016، أعلن البنتاغون عن نقل مقاتلات إضافية من طراز "إف-35" إلى ألاسكا. وبحلول ديسمبر 2021، من المخطط نشر سربين من هذه الطائرات أي 54 طائرة

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