وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المديح لحركة "طالبان" الأفغانية، واصفا إياها بـ"الحازمة والذكية للغاية"، معتبرا أن الولايات المتحدة تتعامل معها بشكل جيد.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة: "نحن نتعامل بشكل جيد للغاية مع طالبان... هم حازمون للغاية وأذكياء للغاية وحاسمون للغاية لكن تعرفون أنه مر 19 عاما (منذ بدء الحرب) وأنهم تعبوا من القتال بكل صراحة".

وذكر ترامب أن إدارته تخطط لتقليص عدد القوات الأمريكية في أفغانستان حتى 4 آلاف شخص خلال الأسبوعين القريبين، مضيفا أنه "سيتم بعد ذلك التوصل إلى استنتاج نهائي".

وأطاحت القوات الأمريكية التي غزت أفغانستان بعد شهر من هجمات 11 سبتمبر عام 2001 بحكومة "طالبان" في كابل وبقي العسكريون الأمريكيون في البلاد لدعم السلطات الموالية لواشنطن في الحرب مع الحركة.

لكن في 29 فبراير 2020 وقعت الولايات المتحدة و"طالبان" في الدوحة أول اتفاق سلام بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا وإطلاق حوار أفغاني داخلي في العاصمة القطرية بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع انطلقت في الدوحة مفاوضات سلام بين الحركة والحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب المستمرة منذ عقدين تقريبا.

ويتوق ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في 3 نوفمبر، لأن ينسب له إنهاء أطول حرب أمريكية، وأعربت إدارته عن اعتزامها استخدام المساعدات وسيلة لتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان.

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