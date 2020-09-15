فوز حزب الخضر في أكبر الولايات الألمانية

أبرزت نتائج الانتخابات المحلية في ألمانيا فوزا كبيرا لحزب الخضر في ولاية شمال الراين وفستفاليا، أكبر الولايات الألمانية من حيث تعداد السكان.وسجل الحزب ارتفاعا في عدد الأصوات بالنسبة للانتخابات السابقة بنسبة %6,4 ليحصل على 19%.وما زال حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وهو حزب المستشارة أنغيلا ميركل في الصدارة مع تراجع طفيف بحدود 1.8% ليحصل على 35.8%، بعد أن جمع 37,6% في الانتخابات المحلية الماضية.

قد يهمك أيضا:

زكية خطابي تؤكد أن مواجهة التشدد تتطلب تنسيق العمل والحوار

ترامب يُهاجم "كلينتون" بعد وصفها لمرشحة حزب الخضر بـ "داعمة الروس"