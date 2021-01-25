قطع طرقات رئيسية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا للإقفال الشامل في لبنان

أفاد مراسل RT عن قطع عدد من الطرقات الرئيسية في لبنان بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا للإقفال الشامل. كما استخدمت الشرطة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين في مدينة طرابلس شمال لبنان. وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، قرر الأسبوع الماضي تمديد حالة الإقفال الشامل حتى الثامن من فبراير المقبل، بعد أن كان مقررا أن ينتهي يوم أمس 24 يناير.

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