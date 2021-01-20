الرئيس المصري يؤكد أهمية دور المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية في التعامل مع تداعيات كورونا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية الدور الإيجابي للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولي، وكذلك إسهاماتها في صياغة التحرك الدولي المنشود للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا والتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم: إن الرئيس السيسي أوضح في كلمةٍ وجهها للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية -بمناسبة الذكري الستين لإنشائها- أن أزمة جائحة كورونا "كوفيد 19" فرصة مهمة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد أن "الخطوط" في ليبيا حافظت على التوازن

السيسي يُؤكِّد ثوابت مصر لدعم التضامُن العربي ويستعرض آخر تطوُّرات تحقيق المصالحة