وزير الخارجية الباكستاني يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي

أجرى وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي اتصالاً هاتفياً اليوم، بنظيره الأمريكي أنطوني بلينكين. وناقش الجانبان خلال الاتصال, العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها, كما بحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

قد يهمك ايضا:

شاهد: موقف القيادة العراقية السابقة بتوغل القوات التركية في شمال البلاد

وزير خارجية العراق يبحث مع نظيره العمانى الوضع الأمنى فى بغداد