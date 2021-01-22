تركيا ترحب بتوافق الأطراف الليبية على آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية

أعلنت تركيا أنها ستقدم كل أنواع الدعم لهيكل الإدارة الجديدة التي توافقت عليها الأطراف الليبية، والتي ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة.ورحبت وزارة الخارجية في بيان، بتوافق أطراف ملتقى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية.وأوضح البيان أن "تركيا ستقدم كل أنواع الدعم لهيكل الإدارة الجديدة التي اتفقت عليها الأطراف الليبية والتي ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة".

وأضاف البيان: "نأمل أن تبدي كل القوى الدولية الفاعلة المسؤولية نفسها من أجل إحلال السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا".وأكدت الخارجية التركية على أهمية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، معربة عن تمنياتها إنشاء هيكل الإدارة الجديدة الموحدة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح البيان أن "الإسراع في إنشاء هيكل الإدارة الموحدة مهم ليس فقط من أجل التحضير للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، ولكن أيضا لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الليبي الصديق والشقيق في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد نتيجة الهجوم على طرابلس في أبريل 2019، والحصار النفطي في البلاد".

وشدد البيان على أهمية عدم نسف جهود الحل السياسي مجددا، التي تسهلها الأمم المتحدة من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.والثلاثاء الماضي اعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي وعددهم 74 بالأغلبية آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد.

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